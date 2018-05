Ihre liebsten Wes-Anderson-Filme?

"Isle of Dogs", "The Royal Tenenbaums" oder "Moonrise Kingdom" – welcher Film hat Sie besonders beeindruckt? Was mögen Sie am Stil des Regisseurs?

"Ich suche stets Welten, die ich selbst aufbauen kann und die dabei etwas Theaterhaftes behalten", so Wes Anderson im STANDARD-Interview. Seinem unverwechselbaren Stil ist der Regisseur auch in seinem neuesten Film "Isle of Dogs" treu geblieben. Die struppigen Hunde in diesem Stop-Motion-Werk wurden von der Gesellschaft verstoßen und auf eine Müllinsel verbannt. Die im englischen Original unter anderem von Bill Murray, Bryan Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum und Scarlett Johansson gesprochenen Hunde begeben sich gemeinsam mit dem kleinen Atari auf eine heroische Reise, immer auf der Suche nach dessen Hund Spot. Den Kritikern gefällt es – eine der "gewinnendsten, bezauberndsten von Wes Andersons Geschichten", so der Konsens auf der Online-Filmbewertungsplattform "Rotten Tomatoes".

the new york times Der Regisseur über eine Filmszene.

Verschrobene Charaktere und perfekte Symmetrie

Filmemacher Peter Bogdanovich vergleicht Anderson gar mit Orson Welles: "Wie Welles ist Wes einer der seltenen Regisseure, die den ganzen Film in ihrem Kopf sehen können, lange bevor sie beginnen zu drehen." Wie auch immer der Film in Andersons Kopf aussieht, es gibt einige typische Stilmittel und Handlungselemente, die in den meisten seiner Werke zu sehen sind: dysfunktionale Familien wie in "Royal Tenenbaums" oder in "Darjeeling Limited", Kinder, die sich verhalten wie Erwachsene wie in "Moonrise Kingdom", und Erwachsene, die sich verhalten wie Kinder, die perfekte Symmetrie seiner Bilder und die einzigartige, reichhaltige und detailverliebte Ausstattung. In welchem Film kommen diese Elemente besonders gut zur Geltung, welcher ist Ihr liebster Wes-Anderson-Film?

