Angeln nach Griezmann: Atletico zürnt dem FC Barcelona

Transfergespräche kurz vor dem Europa-League-Finale: "Absoluter Mangel an Respekt"

Madrid – Atletico Madrid zeigt sich wegen des anhaltenden Werbens des FC Barcelona um den Franzosen Antoine Griezmann erbost. Dass Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu am Montag von einem Gespräch mit dem Berater des Stürmerstars berichtete, brachte das Fass offenbar zum Überlaufen. "Wir haben die Nase voll von Barcelonas Einstellung", schrieb Atleticos Geschäftsführer in einer Mitteilung.

Dass die als Meister feststehenden Katalanen mit einem der wichtigsten Spieler der Madrilenen mit laufendem Vertrag wenige Tage vor dem Europa-League-Finale sprechen, zeigt laut Miguel Angel Gil Marin einen "absoluten Mangel an Respekt" gegenüber dem Klub und seinen Fans. Atletico trifft am 16. Mai in Lyon im Endspiel auf Salzburg-Bezwinger Marseille. Griezmann hat bei Atletico noch einen Vertrag bis 2022, in dem jedoch eine Ausstiegsklausel mit 100 Millionen Euro Ablöse verankert ist. (APA, Reuters, 9.5.2018)