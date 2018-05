Neue Asfinag-Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Umsetzung kommt von Demner, Merlicek & Bergmann

Wien – Ablenkung am Steuer ist die Unfallursache Nummer eins in Österreich, noch vor Alkohol am Steuer. Jeder dritte tödliche Unfall wird durch Ablenkung verursacht, rechnet Demner, Merlicek & Bergmann vor, die Agentur entwickelte für die Asfinag eine neue Kampagne, die auf die Gefahren der Ablenkung durch das Smartphone hinweisen soll.

In TV, Print, Hörfunk und Online zeigt die Kampagne ab sofort, wie plötzlich etwas passieren kann, nur weil man mal schnell zum Handy greift.

