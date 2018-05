Nein, es gibt leider keine "God of War"-Serie von Netflix

Vermeintliches Plakat zu anstehender Produktion von Streaming-Portal macht aktuell die Runde in den sozialen Medien

Auf Twitter, Facebook und Co. macht aktuell das Gerücht die Runde, dass Netflix eine "God of War"-Serie geplant hat. Untermauert wird dies mit einem Poster, auf dem Jason Momoa als Kratos zu sehen ist. Die Serie soll demnach am 15. Juli anlaufen.

Hoffnung kam auf

Allerdings handelt es sich dabei um eine Fan-Kreation, die nun für eine Falschmeldung verwendet wird. Es gibt nämlich keine Netflix-Serie zum Erfolgsspiel "God of War". Die Vorfreude vieler Fans des Action-Adventures auf einen filmischen Ableger war somit umsonst.

Japanische Piraten

Auf Netflix findet sich übrigens seit 2017 ein Film namens "God of War". Dabei geht es allerdings um japanische Piraten während der Ming-Dynastie. Mit dem Spiel, das kürzlich für die Playstation 4 erschien, hat die Produktion nichts zu tun. (red, 09.05.2018)