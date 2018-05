Kunasek krempelt Heeresorganisation um

Weniger hohe Kommanden, dafür mehr Kapazität bei der Katastrophenhilfe in den Bundesländern.

Wien – Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat den Generalstab am Mittwoch angewiesen, die Heeresorganisation neu zu strukturieren. Und er mahnt zur Eile: Noch im Mai soll das Detailkonzept stehen.

Grob ist aber schon jetzt klar, worauf Kunasek Wert legt: Die Truppe soll gestärkt, die Kommandostrukturen sollen verschlankt und die Militärkommanden für ihre territoriale Aufgabe besser ausgestattet werden.

In jedem Bundesland soll beim Militärkommando eine Pionierkompanie aufgestellt werden, um besser für regionale Assistenzeinsätze zur Katastrophenhilfe gewappnet zu sein. "Es ist mir wichtig, dass sich die Bevölkerung in Katastrophenfällen voll auf unser Bundesheer verlassen kann. Mit dieser Reform können Entscheidungen schneller umgesetzt werden und es wird die Sicherheit in den Bundesländern gestärkt", sagt Kunasek dazu.

Schlankere Heeresführung

Gleichzeitig zieht er die in den letzten Jahren bei den Militärkommanden angesiedelten regionalen Jägerbataillone dort wieder ab – diese werden den vier Brigaden der Landstreitkräfte unterstellt, was die militärische Verteidigungskomponente stärken soll.

Die vier Land- und zwei Luftbrigaden sind zukünftig einheitlich von einem Kommando zu führen. Derzeit gibt es vier höhere Kommanden des Bundesheeres: je eines für die Land- und Luftstreitkräfte, zudem ein Kommando Logistik und ein Kommando Führungsunterstützung und CyberDefence. Diese Kommanden sollen nun auf zwei zusammengelegt werden. (Conrad Seidl, 9.5.2018)