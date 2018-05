Hochzeitsvorbereitungen: Wie ging es Ihnen damit?

Nichts will man dem Zufall überlassen, deshalb planen Brautpaare ihre Hochzeit meist lange und intensiv. Wie ist es Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Hochzeit gegangen, und was haben Sie vergessen zu organisieren?

Die Vorbereitungen für die Hochzeit des Jahres sind schon seit langer Zeit im vollen Gange. Meghan Markle und Prinz Harry geben sich am 19. Mai das Ja-Wort, und um eine Hochzeit in diesem Ausmaß auszurichten, bedarf es einiges an Organisation – womit das royale Paar wohl nicht ganz alleine sein wird.

Bürgerliche Paare müssen ihre Hochzeitsplanung und -organisation selbst übernehmen, oder sie legen viel Geld in die Hände einer immer stärker boomenden Branche – die der Hochzeitsplaner, denn nichts soll am Hochzeitstag dem Zufall überlassen werden. Es soll eine unvergessliche Feier sowohl für die Gäste als auch das Brautpaar werden.

Einladungspolitik und To-Do-Listen

Während schon Monate vor dem Tag X die Hochzeitslocation besichtigt und gebucht wird, wird auch an der Einladungspolitik gefeilt. Denn hier reden oft mehr Leute mit als nur das Paar. Wünsche von Eltern und Großeltern müssen dabei entweder erfüllt oder diplomatisch ignoriert werden. Sind die Einladungskarten mal verschickt, gibt es eigentlich auch kein Zurück mehr, außer ein filmreifes Nein vor dem Traualtar.

Das Essen wird in Auftrag gegeben, die Hochzeitstorte bestellt, Ringe ausgesucht, die passende Musik für die Party organisiert, Blumen gebunden, das Hochzeitskleid und der -anzug gekauft und und und. Unzählige Punkte müssen auf der To-do-Liste abgearbeitet werden, um entspannt das Fest genießen zu können. Es wird geplant, organisiert und geschuftet bis zum Ende – das kann für die Brautleute oft schon sehr anstrengend sein. Poster "Curryverputzer/-in" hätte einen Tag zum Ausruhen gebraucht:

Vergessene Fliege und vergessener Mann

Und am Ende haben fast alle Eheleute eine Geschichte zu erzählen, was sie doch zum Organisieren vergessen haben, wie dieser Twitter-User:

Krawatte / Fliege vergessen.

Und Akku Ladekabel.

Hochzeit läuft. — Z4NG3 (@zangov) May 5, 2018

Solange nicht auf wirklich Wesentliches vergessen wird, sollte es kein Problem sein zu improvisieren:

Da plant man monatelang die Hochzeit & merkt vorm Altar,dass man doch etwas vergessen hat:



Einen Mann.



Sie kennen das. — Frau Kontenonze (@DasHausDieFrau) September 5, 2016

Wie haben Sie die Vorbereitung auf Ihre Hochzeit erlebt?

War das Fest die monatelangen Vorbereitungen wert? Was hat Sie zur Verzweiflung gebracht? Haben Sie alles selbst organisiert oder hatten Sie professionelle Hilfe? Was raten Sie angehenden Ehepaaren, die gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken? Und welches Detail haben Sie bei Ihren Vorbereitungen vergessen? (Judith Handlbauer, 11.5.2018)