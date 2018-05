Vernetzung und Sicherheit als betriebliche Querschnittsthemen

Aktuelle IT-Security muss ein zentraler Bestandteil jedes Unternehmens sein. Ein Expertenkommentar von Christian Üblbacher, Head of Security Solutions bei Kapsch BusinessCom.

Mit zunehmender Digitalisierung und Automatisierung werden auch die Methoden der Cyberkriminellen immer ausgeklügelter und die dabei eingesetzten Technologien immer komplexer. Die wachsende Vernetzung vergrößert zwangsläufig die Spielwiese für Cyberkriminelle.

Alte industrielle Steuerungssysteme

Die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorger, Unternehmer mit Industrieanlagen oder Transport- und Verkehrsdienstleister stehen dabei vor mehreren Herausforderungen: Viele aktuell genutzte industrielle Steuerungssysteme stammen aus einer Zeit vor dem heutigen Stand der Internettechnologie. Meist können Systeme dieser Art nicht (mehr) entsprechend aufgerüstet und geschützt werden.

Neue Anforderungen durch steigende Vernetzung

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Vernetzung von Systemen, Maschinen und Prozessen, Stichwort Industrie 4.0. So werden heute beispielsweise Windkrafträder mit einer offiziellen IP-Adresse ausgestattet und sind dadurch aus dem Internet erreichbar. Die Folge ist eine höhere Anfälligkeit für Cyberangriffe. Die Kapsch-Experten konnten 2017 einen Anstieg von nahezu 40 % bei securityrelevanten Angriffen beobachten.

Ganzheitliche Strategie

Das Thema Security muss deshalb zum integralen Element in jedem IT-Netzwerk und in jeder Applikation werden, bis hin zu einzelnen Business-Prozessen. Eine entsprechend ganzheitliche Security Strategie ist gefragt, mit Audits der Infrastruktur zur Aufdeckung von Schwachstellen und Strukturproblemen ebenso wie vorausschauende Monitoring Lösungen, die in Echtzeit auf Auffälligkeiten im Netzwerk reagieren.