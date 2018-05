APA jetzt größter Eigentümer von Keystone-SDA, Schweizer Partner setzt auf künstliche Intelligenz

Nachrichtenagentur will mehr KI, Video, Infografik, Corporate Content anbieten

Zürich/Wien – Die österreichische Nachrichtenagentur APA wird zum wichtigen Player auf dem Schweizer Markt. Sie hält nun 30 Prozent an ihrem schweizerischen Pendant Keystone-SDA. Neben Kapital soll sie vor allem Know-how in den krisengeschüttelten Schweizer Info-Grundversorger einbringen. Am Dienstag stellten die Manager des neuen Unternehmens in Zürich ihre Pläne vor: mehr Bild, Video und Infografik und mehr künstliche Intelligenz – zum Beispiel automatisierte Sportmeldungen, anstatt dass die Redakteure mühsam Resultate abtippen müssen.

"Die neue Keystone-SDA wird vom bloßen Informationsdienstleister zum Anbieter von Technologielösungen auch für Dritte werden", sagte der APA-Geschäftsführer und APA-Vertreter im Verwaltungsrat, Clemens Pig, am Rande der Medienkonferenz. "Das können App-Angebote oder Paywall-Lösungen für Medienhäuser sein, Streaming- und Videoplayer oder auf künstlicher Intelligenz basierende Beschlagwortungssysteme."

Weiters ist vorgesehen, dass Keystone-SDA vermehrt Corporate Content anbietet, also Material im Auftrag von Unternehmen, Organisationen und Behörden aufarbeitet und verbreitet. Dabei werde man auf eine strikte Trennung der jeweiligen Abteilungen achten, hieß es angesichts der Befürchtung der SDA-Redaktion, es drohe eine gefährliche Vermischung von unabhängigem journalistischem Inhalt und Auftrags-PR.

Stellenabbau

Sorgen macht der SDA-Redaktion auch, dass nach dem großen Stellenabbau der letzten Monate gar nicht mehr genügend Personal vorhanden sei, um die bisherigen und die neuen Aufgaben zu übernehmen. Es drohe ein Abbau des Basis-Informationsangebots: Bisher hat die SDA den Schweizer Medien jährlich rund 180.000 Meldungen in Deutsch, Französisch und Italienisch geliefert.

Zwar versuchte die neue Unternehmensführung auch hier zu beruhigen: "Keystone-SDA bleibt – wie schon die beiden Vorgängerfirmen – der Dreisprachigkeit verpflichtet. Es anerkennt den Service-Public-Charakter des Basisdienstes. Die Keystone-SDA wird weiterhin in allen Landesregionen präsent sein." Doch der Umfang des bisherigen Basisdienstes dürfte kaum aufrechterhalten werden können, nachdem in der Redaktion ein Viertel der Stellen abgebaut wurden.

Die SDA ist im letzten Jahr in die roten Zahlen gerutscht und hat 40 von 150 Redaktionsstellen abgebaut. Das Unternehmen, das seinen Kunden gehört – den Medienkonzernen Tamedia, NZZ, SRG und Médias Suisses Romandes sowie einigen kleineren Teilhabern –, bekam den finanziellen Druck seiner Eigentümer zu spüren: Die Medienhäuser forderten wegen sinkende Erträge niedrigere Tarife ein. Einige drohten gar damit, einen schlankeren Konkurrenzbetrieb zur SDA aufzubauen, falls diese nicht die Tarife senke. Ende April wurde deshalb die Fusion der SDA mit Keystone besiegelt.

Kritik an Sonderdividende

Dass sich die bisherigen SDA-Aktionäre trotz eines Jahresverlusts von drei Millionen Franken noch zwölf Millionen als Sonderdividende genehmigten, stieß auf Kritik. "Dieses Geld fehlt nun, um ins Personal und in die digitale Infrastruktur zu investieren", kritisierte Michael Burkard vom Schweizer Journalistenverband Impressum im Schweizer Rundfunk SRF. Die SDA habe sich beim Sozialplan für die entlassenen SDA-Angestellten allzu knausrig gezeigt. "Bisher war es nicht Usus, Dividenden auszuzahlen, sondern man beließ die Gewinne im Unternehmen. Die Medienunternehmen als Besitzer der SDA waren nicht an Gewinnen interessiert, sondern an einem funktionierenden Informationsdienst", so Burkard. (Klaus Bonanomi, 9.5.2018)