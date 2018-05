Auslagern als Bestandteil der digitalen Strategie

Digitale Transformation in Unternehmen beginnt zumeist bei der zugrunde liegenden IT-Infrastruktur und bei der übergreifenden Vernetzung von Prozessketten. Zur raschen Integration technologischer Innovationen setzen Betriebe auf externe IT-Dienstleister. Skalierbares Kostenmanagement, flexible Einsatzszenarien und Modernisierung sind dabei die strategischen Beweggründe.

Größter Komplettanbieter am Kreditkartenmarkt

Ein Bereich für die externe Servicierung von IT-Dienstleistungen betrifft etwa das Thema Datenmanagement. Die Card-Complete-Gruppe ist mit einem flächendeckenden Netz von Akzeptanzstellen und mehr als 1,5 Millionen Karteninhabern größter Komplettanbieter am heimischen Kreditkartenmarkt. Im bargeldlosen Zahlungsverkehr werden neben den Produkten von Visa auch Marken wie Mastercard oder Maestro angeboten und über die dazugehörige DC Bank auch Kreditkartenprodukte von Diners Club.

200 Millionen Transaktionen jährlich

Für die Abwicklung von in Summe 200 Millionen Transaktionen jährlich wurde nun T-Systems mit einem neuen Datacenter beauftragt. Entscheidungskriterien waren entsprechende Zertifizierungen, sichere Verfügbarkeit sowie ein günstiger Verkehrsstandort und schließlich das Verhältnis Preis zu Leistung. "Im Finanzdienstleistungbereich können Datacenter auch Bestandteil cloudbasierter Banking-Plattformen sein und mit kundenorientierten Diensten im Bereich Kredite, Versicherungen oder Leasing verknüpft werden", so Andreas Pecka von T-Systems Austria.

Intelligente Verkehrslösungen für Stadt und Land

Digitalisierung und Innovation betrifft aber nicht nur Unternehmen, sondern zunehmend auch für den kommunalen Sektor, etwa im Bereich intelligenter Verkehrslösungen. Neben den Segmenten Auto und Leitsystemen gehört auch der Bereich Parkraum dazu, und hier haben Autofahrer wie Kommunen großes Interesse an neuen ökonomischen Lösungen. Die Stadt Hamburg hat gemeinsam mit T-Systems ein Projekt gestartet, wo innerstädtischer Parkraum vernetzt und Autofahrer per App zu freien Plätzen navigiert werden. "Jeder Autofahrer möchte ohne Stress einen Parkplatz finden. Wir bieten eine App dafür: Parkplatz finden, buchen, bezahlen, fertig", so Peter Lenz, Vorstandsvorsitzender bei T-Systems Austria.

Schwarmdaten aus Mobilfunknetz

In Hamburg werden nun 11.000 öffentliche Parkplätze sowie Parkhäuser und private Stellplätze vernetzt und über die T-Systems Applikation "Park and Joy" passiert Anzeige sowie Wegbeschreibung bis zur Bezahlung. Die Technik hinter dem Projekt basiert auf Sensoren in Parkflächen und einem Schmalband-Mobilfunknetz, über das die Nachricht zum Parkplatz gesendet wird. Für die Prognose von freien Plätzen werden auch Informationen aus Parkscheinautomaten oder Schwarmdaten aus dem Mobilfunknetz genutzt. Nach Hamburg wollen sich nun auch weitere Städte wie Bonn, Dortmund oder Duisburg an die Smart-Parking-Lösung von T-Systems anschließen.