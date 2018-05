Die aktuellen Lebenswelten der Menschen

Arbeits- und Lebensgewohnheiten ändern sich rasant und das bedeutet neue Ansprüche an die Mobilität. Ein Expertenkommentar von Roland Toch, Managing Director Wirecard CEE.

Der Arbeitsweg der Zukunft könnte etwa so aussehen: Die erste Wegstrecke passiert mit dem eigenen PKW bis zum Park and Ride Parkplatz. Dort wird das Kennzeichen erkannt und die Parkgebühr vom hinterlegten Konto abgebucht. Beim Weg zur U-Bahn öffnet sich der Schranken automatisch, die App am Smartphone sendet das entsprechende Signal, und das Ticket wird einfach im Hintergrund gelöst und direkt bezahlt.

Das Smartphone als zentrales Steuerungselement

Zum Kundentermin fährt man mit dem online gebuchten Mietauto, das passende Fahrzeug wird in unmittelbarer Umgebung angezeigt. Auch hier funktionieren Buchung, Zahlung und Öffnung des Autos einfach und sicher über die im Hintergrund laufende Applikation. Und geht dem Auto unterwegs der Strom aus, wird einfach an der nächsten E-Tankstelle nachgetankt. Auch beim Bezahlen an der Tankstelle wird kein Bargeld benötigt. Alle Aktivitäten werden über das Smartphone gesteuert und können dort auch detailliert eingesehen werden.

Digitale Zahlservices als Basis für Innovation

Eine Schlüsselrolle um derartige Systeme zum Laufen zu bringen ist die sichere bargeldlose Bezahlung. Traditionell mit Bargeld zu bezahlen bietet wenig Spielraum für Innovation. Ist die Bezahlung hingegen in der App, auf der Webseite des jeweiligen Anbieters oder direkt vor Ort mittels sogenannten Unattended Services oder Nearfield Communications (NFC) einfach möglich, ergeben sich für Dienstleister und Konsument eine Vielzahl an Möglichkeiten.