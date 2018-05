Ein Online-Shop hat immer geöffnet

Payment als zentraler Faktor digitaler Wertschöpfungsketten.

Die Digitalisierung im Handel geht vom Produktanbot bis zur Bezahlung, die dahinter liegenden Abläufe von aufwändigen Dateneingaben bis zu nutzerzentrierten Kauferlebnissen (One-Klick-Experiences). Hier befüllen Konsumenten den Warenkorb und loggen sich in ihr Kundenkonto ein, wo Zahlungsarten und Lieferadresse bereits hinterlegt sind, und mit einem Klick erfolgt die Bestellung.

"Für derartige Services müssen Händler zertifizierte Bezahllösungen nutzen, die erneute Buchungen mit hinterlegten Konto- oder Kreditkartendaten erlauben", erläutert Axel Puwein, Director of Products & Innovations bei Wirecard CEE. Hat der Kunde einmal im Internet-Shop gekauft und der Hinterlegung seiner Daten zugestimmt, so können diese auch bei zukünftigen Einkäufen verwendet werden.

Ein zweites Standbein

Konfrontiert mit vielen Anforderungen konzentrieren sich Internet-Händler zunehmend auf Produkt und Kunden, und lagern Bereiche wie Bezahlung an externe Spezialisten aus. Das gilt auch für Felber Schokoladen, die gleichnamige Bäckerei besteht seit drei Generationen und setzt auf Nachhaltigkeit und regionale Produzenten. 2004 hat Stefan Felber mit handgemachten Schokoladen ein zweites Standbein begonnen, das Sortiment beinhaltet viele klassische und ausgefallene Kreationen sowie zahlreiche Gussformen.

In Schokoformen gegossene Firmenlogos

Im Online-Shop werden aktuell über 3.000 verschiedene Motive angeboten, darunter auch in Schokoformen gegossene Firmenlogos. Abwicklung der Bezahlung wurde an Wirecard CEE verantwortet. Alle gängigen Zahlungsmittel wie Kreditkarten, Paypal oder Sofort Überweisung sind inkludiert und sämtliche Transaktionen werden über nur eine Schnittstelle abgewickelt. "Der Kunde will sich mit der Bezahlung nicht lange aufhalten, es muss vor allem einfach und schnell gehen", so Stefan Felber.

Handel setzt auf mehrere Verkaufskanäle

Generell geht der Trend im Handel zum sogenannten Omnichannel-Vertrieb, also von stationären Filialen über Online-Shops für E- und M-Commerce bis hin zu Innovationen wie virtuelle Schaufenster, die dann personalisierte Sonderangebote direkt auf das mobile Gerät des Kunden spielen. "Nahezu alle Branchen wie Textil, Interieur oder Elektro müssen alle Kanäle nutzen, um wettbewerbsfähig zu sein. Bei den Bezahloptionen führt der Kauf auf Rechnung, auch laut aktueller ECC-Payment-Studie" erläutert Thomas Vagner, Geschäftsführer Klarna Austria. "Wichtig ist zudem die einfache Anwendung auf mobilen Endgeräten, damit erfolgen bereits mehr als die Hälfte aller Zugriffe" so Vagner.

Nutzenorientierung

Wie sehr der Erfolg von Online-Shops von nutzenorientierten Anwendungen abhängt, zeigt auch das Beispiel von expert.at. Das Handels-Portal steht für hochwertige und preisgünstige Artikel im Bereich Unterhaltungselektronik, Hausgeräte, Bürotechnik oder Pflegeprodukte und setzt bei der Bezahlung auf die Klarna Check-out-Lösung. "Unsere Kunden profitieren von der breiten Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten, dem Klarna Käuferschutz und dem hohen Klarna Support-Standard. Und als Händler können wir die Shop-Komponente ‚Payment‘ mit minimalem Aufwand in Top-Qualität abdecken" sagt Erwin Reisinger von Expert Österreich.