Song-Contest-Halbfinale: 515.000 schauten im Schnitt in ORF 1 zu

Österreichs Vertreter Cesár Sampson schaffte es in das Finale am Samstag

Lissabon – Am Dienstagabend ging das erste Song-Contest-Halbfinale in Lissabon über die Bühne, Österreichs Vertreter Cesár Sampson schaffte den Einzug für das Finale am Samstag.

Im Schnitt schauten am Dienstag im Hauptabend in ORF 1 515.000 Menschen zu, der Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen lag bei 28 Prozent, bei den Zwölf- bis 29-Jährigen bei 31 Prozent. Zum Vergleich: "Universum" in ORF 2 kam im Schnitt auf 431.000 Zuschauer. (red, APA, 9.5.2018)