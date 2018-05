Versicherer Ergo lässt Virtue und Harald Krassnitzer ran

Agentur aus dem Hause Vice ist neue Leadagentur für die Versicherungsgruppe

Wien – Vice-Agentur Virtue ist die neue Leadagentur für die Versicherungsgruppe Ergo in Österreich. Am 7. Mai startete die erste gemeinsame Kampagne zur neuen Haushalt- und Eigenheimversicherung "Ergo fürs Wohnen". Die Kampagne ist in ganz Österreich zu sehen, zum Einsatz kommt auch ein TV-Spot mit Testimonial Harald Krassnitzer. Das aktuelle Kampagnen-Motto: #UnkaputtbarWohnen.

ergo österreich

Credits

Kunde: Ergo Versicherung AG | Responsible Board Members: Josef Adelmann, Christian Noisternig | Strategy Development & Communication: Werner Rack, Melanie Mauthner, Pia Kubek | Group Marketing: Rut Morawetz | Geschäftsführung Virtue: Konstantin Jakabb | Executive Creative Director: Dian Warsosumarto | Creative Lead: Alexander Trybus | Junior Art Director: Daniela Höllmüller | Account Manager: Eva Castellanos-Part, Bianca Schediwy, Vanessa Hassler | Filmproduktion: MXR | Regie: Marko Liovic | Tonstudio: Blautöne | Lithografie: Blaupapier | Kamera: Christoph Tilley | Fotograf: Christoph Tilley

(red, 9.5.2018)