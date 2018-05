Ukraine: Über 50 Schüler mit Vergiftungsverdacht im Spital

Aus noch ungeklärten Gründen sind 53 Schüler und zwei Lehrer gleichzeitig zusammengebrochen, elf Kinder kamen auf die Intensivstation

Bei einem Fahnenappell in einer Schule in der Ukraine sind 53 Kinder zusammengebrochen. Die Schüler und zwei Lehrer der Schule im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy wurden mit Verdacht auf eine Vergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie der Zivilschutz mitteilte. Elf Kinder kamen auf die Intensivstation.

Tests in der Umgebung auf Chlor, Ammoniak oder andere Chemikalien und Radioaktivität verliefen negativ. Allen Betroffenen wurde während eines morgendlichen Appells schlecht, der zum 73. Jahrestag des Kriegsendes in Europas abgehalten wurde.

Medienberichten zufolge wurden Krankenwagen auch in eine Schule in Nowomoskowsk im Gebiet Dnipropetrowsk gerufen. Dort hatten Schüler ebenfalls bei der Morgenveranstaltung über Übelkeit geklagt. Der 8. Mai ist in der Ex-Sowjetrepublik Ukraine seit 2015 Tag des Gedenkens und der Versöhnung. Damit soll der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht werden. Daneben ist der 9. Mai als Tag des Sieges über den Nationalsozialismus arbeitsfreier Feiertag. (APA, 9.5.2018)