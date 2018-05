Achtung: Listerien in "Bonbel Cremig & Würzig"

Aufgrund des möglichen Gesundheitsrisikos sollten Konsumenten das betroffene Produkt nicht verzehren. Nach Angaben des Unternehmens wurden lediglich 42 Kartons mit je acht Käsestangen in wenige Filialen in Kärnten und Osttirol ausgeliefert. Bonbel Cremig & Würzig mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie andere Sorten der Marke Bonbel können unbedenklich verzehrt werden.

Listerien kommen in unserer Umwelt vielerorts vor, etwa in tierischem Kot oder Tierfutter, aber auch im Darm von Menschen. Etwa zehn Prozent der Menschen tragen Listerien in sich und scheiden sie mit dem Stuhl aus. Bei der Herstellung von Lebensmitteln können sie beim Schlachten oder Melken in die Produkte gelangen. Listerien können bei Menschen und Tieren Infektionskrankheiten verursachen. Sie sind vor allem in nicht erhitzten tierischen Lebensmitteln (z. B. Rohmilch) enthalten. Pflanzliche Lebensmittel sind im Allgemeinen weniger betroffen, durch Düngen mit Jauche können Listerien aber auch auf Gemüse und in abgepackten Salaten vorkommen.

Rückfragehinweis:

Anfragen beantwortet der Verbraucherservice unter vienna_office@groupe-bel.com. In dringenden Fällen können sich Kunden zudem telefonisch an die Hotline 0800/ 400 4990 wenden.

Fromageries Bel Österreich:

Ketchum Pleon GmbH

Kerstin Steglich & Markus Rüther

Blumenstrasse 28 | 80331 München | Germany

Tel.: +49-89-59042-1140

E-Mail: Markus.Ruether@ketchumpleon.com

