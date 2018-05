Neue Boeing 777 der AUA ist in Wien gelandet

Das neue Flottenmitglied wurde von Hongkong nach Schwechat geflogen. Die Eurofighter-Begleitung fiel wegen schlechten Wetters eher kurz aus

Schwechat – Am Dienstag um 15:55 Uhr ist der Neuzugang in der Austrian Flotte, die Boeing 777 mit der Registrierung OE-LPF (in der Airline Sprache Lima Papa Foxtrot oder kurz Papa Fox), erstmals in Wien gelandet.

Die Boeing 777 war zuletzt in Hongkong, wo sie vier Monate lang umgebaut und an die Standards der Austrian Airlines angepasst wurde. Dort hatte es am Sonntag seinen technischen Abnahmeflug absolviert. Bei diesem ging es darum, dass Piloten und Techniker der AUA überprüfen konnten, ob eben der technische Zustand des Fliegers dem Standard der österreichischen Fluglinie entspricht. Von dort wurde der Flieger mit der Flugnummer OS 1472 nach Wien überstellt.

Als das Flugzeug den österreichischen Luftraum erreicht hat, wurde es von zwei Eurofightern der Österreichischen Luftstreitkräfte im Rahmen einer Abfangübung des österreichischen Bundesheeres begleitet. Die Eurofighter mussten allerdings früher abdrehen, weil sich ein Gewitter über Zeltweg zusammenbraute.

Der neue Flieger ist die sechste Boeing 777 in der AUA-Flotte. 306 Passagiere finden in dem Flugzeug Platz. (red, 9.5.2018)