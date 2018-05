Israel fürchtet unmittelbar bevorstehenden Angriff des Iran von Syrien aus

Berichte über Luftschläge gegen iranische Ziele nahe Damaskus – Luftschutzbunker auf den Golanhöhen geöffnet

Beirut/Wien – Während in Washington US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit Teheran aufkündigte, wächst in Israel, einem der engsten Alliierten der USA in der Region, die Sorge vor einem unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Konflikt mit dem Iran.

Am späten Dienstagabend vermeldeten staatliche syrische Medien den Abschuss zweier israelischer Raketen in Nähe der Hauptstadt Damaskus. Israelische Kampfflugzeuge sollen zudem eine Stellung der Regierungstruppen in der Region Kisweh unter Beschuss genommen haben.

Dabei gab es nach Angaben eines Kommandanten keine Verletzten. Arabische Medien berichten, die angegriffene Einrichtung sei von iranischen Truppen genutzt worden. Die israelische Zeitung "Haaretz" konkretisiert, dass bei dem Angriff iranische Raketen zerstört worden seien, die auf Israel gerichtet waren.

Luftschutzbunker geöffnet

Kurz vor den beiden Vorfällen in Syrien hatte die israelische Armee aus Angst vor einer unmittelbar bevorstehenden Attacke Luftschutzbunker auf den Golanhöhen öffnen lassen und Reservisten der Luftabwehr, des Geheimdienstes und der Heimatfront mobilisiert.

Ranghohe Militärs wurden zu einer dringenden Beratung in Tel Aviv versammelt. Israel habe verdächtige Bewegungen iranischer Streitkräfte in Syrien identifiziert, hieß es zur Begründung. (red, Reuters, 8.5.2018)