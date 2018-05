Geschmackszellen haben unerwarteten Stil der Reizleitung

Signalübertragung bei Zellen für süß, bitter und umami läuft über Synapsen ohne die sonst üblichen Vesikel

Wien – Geschmackszellen vom Typ II schmecken süß, bitter und umami. Sie schicken Reize nicht wie andere Nervenzellen über Bläschen durch die Synapsen, sondern geben sie direkt weiter. Dazu produzieren und lagern ihre ungewöhnlich großen Mitochondrien erhebliche Mengen des nötigen Botenstoffs ATP und schütten ihn bei Bedarf durch Poren aus, berichten Wiener Forscher im Fachjournal "Science Signaling".

ATP wird normalerweise vom Körper verwendet, um Energie zu speichern und zu transportieren. Bisher war es ein Rätsel, wie diese Geschmackszellen den Botenstoff ATP ohne solche Bläschen (Vesikel) kontrolliert ausschütten können.

Poren an der richtigen Stelle

Die Forscher um Roman Romanov von der Abteilung für Molekulare Neurowissenschaften der Medizinischen Universität Wien inspizierten die Zellen mit Elektronenmikroskopen. Sie fanden heraus, dass sich die Poren (Ionenkanäle vom Typ CALHM1), durch die ATP geleitet wird, genau dort befinden, wo die benachbarten Nervenfasern sind.

In dieser Region entdeckten sie auch ungewöhnlich große Mitochondrien. Dort wird ATP produziert und gespeichert, bis es gebraucht wird – also wenn die Zellen in Kontakt mit Süßstoffen, sauren Substanzen oder Glutamat kommen. (APA, red, 14.5.2018)