Doch keine Anti-Terror-Maßnahmen auf dem Heldenplatz

Sobotka gegen "Poller-Wald" beim Ausweichquartier des Parlaments

Die rund um das Ausweichquartier des Parlaments angedachten Sicherheitsmaßnahmen am Heldenplatz kommen nun doch nicht. "Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass ich das Hohe Haus nicht durch einen Poller-Wald abschotten möchte", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag nach der Präsidialsitzung des Parlaments. Auch die Klubs hätten keine Notwendigkeit dafür angemeldet.

Im Gespräch war die Absicherung des Heldenplatzes mit baulichen Maßnahmen (also u.a. Pollern). Wie Sobotka in einer Aussendung sagte, wird es dazu aber nicht kommen. "Wir können es vor dem Steuerzahler nicht verantworten, dass für ein Übergangsquartier teure Investitionen getätigt werden, die später nicht nutzbar sind", verwies der Nationalratspräsident auf das Provisorium am Heldenplatz. Und: "Absoluten Schutz kann es niemals geben." Wien (APA, 8.5.2018)