USA steigen laut "New York Times" aus dem Atomdeal mit dem Iran aus

Frankreichs Präsident Macron berichtet der US-Zeitung zufolge von Trumps Entscheidung, das Pariser Präsidialamt dementiert – USA wollen Sanktionen gegen Teheran nun sogar noch verschärfen

Die USA steigen dem Vernehmen nach aus dem Atomdeal mit dem Iran aus. Dies meldet die "New York Times" unter Berufung auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der mit US-Präsident Donald Trump telefoniert hat. Das französische Präsidialamt verlautbarte allerdings wenig später, Trump habe in dem Telefonat nicht von einer Entscheidung über den Atomdeal gesprochen. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte wiederum den Ausstieg Washingtons.

Die Zeitung "New York Times" berief sich am Dienstag auf eine von dem Vorgang unterrichtete Person. Die USA würden demnach alle Sanktionen wiedereinführen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt worden seien.

Angeblich neue Sanktionen

Zudem sollten weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt werden. Wie die Zeitung unter Berufung auf eine zweite Person weiter berichtete, scheiterten die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strenge Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten. Die anderen Unterzeichnerstaaten – Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland – wollen an der Vereinbarung festhalten.

Diplomatische Offensive

Unmittelbar vor der eigentlich für 20 Uhr MESZ erwarteten Entscheidung Trumps waren die europäischen Partner noch einmal in die diplomatische Offensive gegangen. Hochrangige Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie die Chefin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmid, trafen am Dienstag in Brüssel den iranischen Vize-Außenminister.

Mit dem Ausstieg der USA aus dem 2015 in Wien geschlossenen Atomabkommen erfüllt Trump eines seiner zentralen außenpolitischen Wahlversprechen. (red, 8.5.2018)