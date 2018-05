Was für und was gegen den Iran-Atomdeal spricht

FÜR: Alle 2015 am Zustandekommen des JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) vulgo Atomdeal Beteiligten außer den USA wollen diesen erhalten: die EU, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China. Seit 2003 hatten zuerst die Europäer, später auch die USA versucht, dem Iran sein gesamtes Urananreicherungsprogramm sowie den Bau eines Reaktors in Arak auszureden, abzukaufen, zu verbieten. Man schlug mit dem Kopf gegen eine Wand. Aber die Lage war keineswegs ein Stillstand: Hatte der Iran zu Beginn der Auseinandersetzung nur Vorarbeiten geleistet, so begann er 2006 mit der Anreicherung von Uran und vollzog im Februar 2010 den Sprung zur Anreicherung auf 19,75 Prozent. 20 Prozent ist die Schwelle zu hochangereichertem (wenngleich nicht waffenfähigem) Uran.

Dazu kamen die Hinweise, dass der Iran zumindest in der Vergangenheit auch an militärischen Aspekten eines Atomprogramms geforscht hatte. 2009 wurde die Konstruktion einer in einen Berg hineingebauten Urananreicherungsanlage in Fordow bekannt, 2009 scheiterten Verhandlungen, die erreichen wollten, dass der Iran seine Bestände von angereichertem Uran aufgibt und im Gegenzug Nuklearbrennstoff für seinen Forschungsreaktor in Teheran (TRR) erhält. Der Iran ließ sie scheitern – und produzierte den Brennstoff selbst.

Kurz: Bei den Befürwortern des späteren JCPOA setzte sich die Erkenntnis durch, dass nunmehr das wichtigste Anliegen war, die "breakout time" des Iran zu reduzieren, die Zeit, die er brauchen würde, um genügend waffenfähiges Material für eine Bombe herzustellen. Die wurde 2013 – als die Verhandlungen begannen – mit längstens drei Monaten berechnet. Heute beträgt sie ein Jahr. Aber die Kontrollen, die sich vom Uranabbau bis zur Anreicherung erstrecken, sind so streng, dass Aktivitäten in diese Richtung nicht unbemerkt blieben.

Das Fernhalten von der Atomwaffenschwelle

Und diese Kontrollen laufen nicht aus wie andere Beschränkungen, denen der Iran unter dem Atomdeal zustimmte. Für das Fernhalten von der "breakout"-Möglichkeit darf der Iran nicht mehr als 300 Kilogramm niedrig (auf 3,5 Prozent) angereichertes Uran im Land behalten, 15 Jahre lang. Zuvor hatte er etwa 8000 Kilogramm. Von 19.000 Urananreicherungszentrifugen wurden 13.000 stillgelegt, diese Restriktionen beginnen in acht Jahren zu fallen (zwei Jahre läuft der JCPOA ja schon). Die Anreicherung auf 19,75 Prozent ist eingestellt. In Fordow darf nur geforscht, nicht produziert werden. Der Schwerwasserreaktor in Arak, der für die Produktion von Plutonium infrage gekommen wäre – auch das ein möglicher Weg zur Atombombe –, wurde völlig rekonfiguriert.

Das heißt: Es gibt für den Moment keine Gefahr eines iranischen Atomwaffenprogramms. Das würdigen auch wichtige Vertreter des israelischen Sicherheitsestablishments, anders als die israelische Regierung. Wenn durch das Aussteigen der USA aus dem Deal die Lage eskaliert, könnte der Iran im schlimmsten Fall aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen und die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aus dem Land werfen, womit die inter nationale Gemeinschaft die "nuklearen Wachhunde" im Iran verlieren würde. Was dann? Abwarten? Krieg?

Abgesehen vom Schaden für die Paktfähigkeit der USA könnte es auch zu einer neuen Krise der transatlantischen Beziehungen kommen, falls die Europäer an ihrer Linie festhalten. Und es ist bekannt, wo jene sitzen, die sich darüber freuen: zum Beispiel in Moskau und in Teheran.