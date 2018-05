BVT-Zeuge: Datenlöschung verspätet und im Paket

Zeuge W. schilderte die Generallöschung von Daten 2014. Einen Kollegen beschuldigt er, sich Datenkopien besorgt zu haben, er habe das so gehört

Wien – In der Causa Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird den beschuldigten Beamten u. a. vorgeworfen, Daten nicht gelöscht zu haben. Dazu wurden auch die vier "geheimen" Zeugen befragt, etwa W., Chef der Abteilung Informationsgewinnung und Ermittlung. Er schilderte vor der Staatsanwältin, in welchem Zustand er die Abteilung vorgefunden haben will.

Der Datenbestand sei "nicht gemäß den Bestimmungen gelöscht" gewesen, das habe er BVT-Chef Peter Gridling und dem damaligen Kabinettschef im Innenministerium Peter Kloibmüller mitgeteilt.

Schwierige Aktion

Dann habe er die "Generallöschung der betroffenen Daten" angeordnet, der BVT-Chef habe das unterschrieben und "zur Umsetzung gebracht". Wie er auf die Datenproblematik kam? Ein Mitarbeiter habe ihn, als er die Abteilung übernommen hatte, mitgeteilt, dass "100.000 Akten, Eingangsstücke und Dokumente zur Skartierung" (Vernichtung) anstünden. Die Zahl 100.000 sei "symbolisch" gemeint gewesen.

Darauf muss durchs BVT eine wahre Skartierungswelle gerollt sein, für jedes Referat wurde ein Skartierungszuständiger ernannt, die einschlägigen Berichte der Referatsleiter landeten beim BVT-Chef. Die Sache dürfte mühsam gewesen sein: Mangels passenden IT-Programms musste zunächst noch jedes einzelne Dokument einem Akt zugeordnet werden, am 31. August 2014 fand die Gesamtlöschung statt. Gridling (ihm wird vorgeworfen, den Löschungsauftrag unterlassen zu haben) habe immer wieder rückgefragt, ob laufend skartiert werde. Später habe das BVT dann andere Software an der Hand gehabt.

"Was soll ich tun?"

Auch zum Vorwurf, BVT-Beamte hätten illegalerweise Daten kopiert, wurde W. befragt. Dessen Antwort: Ein Beamter aus dem Nachrichtendienst habe sich eine Kopie der gelöschten Daten besorgt. Eigene Wahrnehmung dazu hatte W. aber nicht, sein Stellvertreter habe ihm davon erzählt.

Er selbst habe 2014 Gridling davon informiert, bei einer späteren Nachfrage habe der BVT-Chef aber nur mit den Schultern gezuckt und gesagt: "Was soll ich tun?" Zeugen dafür gibt es nicht, bei diesem Gespräch sei er allein mit Gridling gewesen, auch Aktenvermerk habe er keinen angefertigt. Warum W. den Beamten wegen der Kopien nicht selbst zur Rede stellte? "Der hätte sich sofort bei Zöhrer (Ex-BVT-Vizechef; Anm.) bzw. Kloibmüller über mich beschwert."

Die Kopien vermutete W. im Safe des beschuldigten Beamten, bei der Razzia sollen sie nicht gefunden worden sein. Zudem steht wohl Aussage gegen Aussage: Gridling soll die Darstellung W.s bestreiten. (Renate Graber, 8.5.2018)