DMB und Österreich Werbung in Montreux vergoldet

Design-Gold für Darbo und für Tourismus-Film "The Art of Discovery"

Montreux – Demner, Merlicek & Bergmann sowie die Österreich Werbung bringen vom Werbefestival in Montreux Gold mit: DMB für Darbo "Designed by Bees" im Packaging Design und "Austria. The Art of Discovery" in der Kategorie Corporate Film.

Finalist Awards gab es noch für DMB für Stiegl "Crafted With Patience" in der Plakat-Kategorie und nochmals "Designed by Bees" in Direct Marketing.

In Montreux wird kein Silber und Bronze vergeben, sondern nur Gold. Die Bewertungen werden bei diversen internationalen Rankings berücksichtigt. Jurymitglieder aus 19 Ländern bewerteten Arbeiten in den acht Hauptkategorien TV/Cinema, Print, Poster, Direkt Marketing, Digital, Media und Event, Corporate Events.

Der Golden Award wird seit 1989 in Montreux verliehen und eröffnet traditionell den Reigen der internationalen Kreativwettbewerbe in Europa.

Die erfolgreichste Agentur beim Golden Award of Montreux war 2018 BBDO New York for Energy BBDO Chicago und BETC Paris. (red, 8.5.2018)