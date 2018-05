Betrüger erpresst Nutzer mit angeblichen Masturbation-Videos

Unbekannter behauptet in E-Mails und Briefen, Computer gehackt und Personen bei der Selbstbefriedigung gefilmt zu haben

In Bochum werden momentan Briefe an Männer geschickt, die angeblich beim Pornoschauen gefilmt wurden. Ein Betrüger behauptet, die Rechner der Adressaten gehackt und sie beim Masturbieren aufgenommen zu haben. "Auf Knopfdruck kann ich dieses Video an alle Kontakte Ihrer E-Mail und Social Media weiterleiten", heißt es in dem Drohbrief.

Bitcoin verlangt

Abwenden lässt sich das angeblich mit einer Bitcoin-Überweisung in der Höhe von umgerechnet 500 Euro. Die Bochumer Polizei rät davon ab. "Die sicherlich nicht geringe Anzahl der Adressaten wurden rein willkürlich ausgewählt. Ein Betroffener, der per Brief angeschrieben wurde, ist übrigens schon seit längerer Zeit verstorben", so die Polizei in einer Presseaussendung. Daher sprechen die Indizien dafür, dass es sich bloß um eine leere Drohung handelt. (red, 8.5.2018)