Kuckuck-Invasion überrumpelt "naive" Singvögel in Alaska

Die Opfer der aus Russland einwandernden Brutparasiten kennen keine Abwehrstrategien. Sie sind den Tricks der Kuckucke schutzlos ausgeliefert, berichten Ornithologen.

Von der Mythologie über das Kinderlied bis zur Redewendung – der Kuckuck ist in unseren Breiten seit Jahrtausenden präsent. Dass der optisch eher unscheinbare Vogel schon seit dem Altertum große Aufmerksamkeit erfährt, hat vor allem einen Grund: seinen Brutparasitismus. Anstatt seine Eier selbst auszubrüten, jubelt er sie anderen Vögeln unter. Kaum schlüpfen die jungen Kuckucke dann im Nest der unfreiwilligen Pflegeeltern, stürzen sie deren eigentlichen Nachwuchs in den Tod und lassen sich alleine aufziehen.

In Europa sind die bevorzugten Opfer der Kuckucke, etwa der Zaunkönig, die Bachstelze oder der Rotschwanz, misstrauisch geworden: Untersuchungen zufolge bemerken diese Arten in einem Drittel der Fälle vorzeitig, wenn ihnen ein Kuckucksei ins Nest gelegt wurde, und geben das Gelege auf. Nähert sich ein Kuckucksweibchen, zeigen sie auch aggressives Verhalten.

Abwehrstrategien

Wenn sich Kuckucke aber in neue Regionen vorwagen, finden sie weitaus leichtere Opfer. Einer neuen Studie zufolge dürfte sich genau das in Alaska abspielen: Immer mehr Kuckucke zieht es aus dem Osten Russlands dorthin, "naive" heimische Vogelarten könnten dadurch erheblich unter Druck geraten, berichten Forscher im "Journal of Field Ornithology".

"Brutparasitismus ist eine seltene Strategie, nur etwa ein Prozent aller Vögel verfolgt sie", sagte Mark Hauber von der University of Tennessee, Leiter der Studie. Im Westen Alaskas war diese parasitäre Art des "Outsourcings" bislang nicht verbreitet, doch in jüngster Zeit mehrten sich die Berichte über Kuckuck-Sichtungen. Hauber hat nun gemeinsam mit Kollegen untersucht, wie gut oder schlecht die dort verbreiteten Vogelarten gegen den Parasitismus gewappnet sind. "Die aus anderen Regionen bekannten Strategien reichen vom Verstecken des Nests über Bewachung bis hin zu Attacken auf Kuckucksweibchen", so Hauber.

Eier-Test

Für ihre Studie legten die Biologen "Kuckuckseier" aus dem 3-D-Drucker in die Nester von mehr als zwei Dutzend Vogelarten in Sibirien und Alaska. Das Ergebnis fiel eindeutig aus, so Hauber: "Von 22 Versuchen, die wir in Sibirien durchführten, wurden die gefälschten Kuckuckseier 14 Mal abgelehnt. Aber von den 96 Tests, die wir in Alaska machten, lehnte nur ein einziges Vogelpaar das falsche Ei ab."

Die sibirischen Vögel seien gegen den Brutparasitismus vermutlich besser gerüstet, weil sie bereits Erfahrungen mit Kuckucken gemacht haben. "Die nordamerikanischen Arten haben keine Verteidigungstrategien – sie werden leichte Opfer sein und die weitere Ausbreitung der Kuckucke ermöglichen", sagte Hauber. (dare, 12.5.2018)