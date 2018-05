iOS vs. Android: Welches Handy-Betriebssystem ist besser?

Android

Meine Ausflüge in die Welt von iOS waren meist kurzer Natur. Intensiv auseinandergesetzt habe ich mich mit dem System allerdings beim Test des iPhone 7. Und ich werde einfach nicht warm damit.

Eingesperrt bei Apple

Das hat allerdings weniger technische, als "ideologische" Gründe. Apple baut gute Geräte und auch iOS selbst ist ein solides und featurereiches Betriebssystem. Allerdings eines, das den Nutzer einsperrt, ganz nach der Philosophie des Herstellers selber. Man steckt im "goldenen Käfig". Apps gibt es nur bei iTunes, bei Handys bleibt einzig die Wahl zwischen alten und neuen iPhones.

Auswahl statt Käfig

Das sieht bei Android ganz anders aus. Mit dem Ändern einer Einstellung kann auch auch Apps aus anderen Quellen installieren, das Aussehen des Systems ist einfach anpassbar. Bei den Handys kann ich von 100-Euro-Einsteigerhandys bis hin zu Highend-Geräten wie dem Samsung S9+ wählen. Luxus-Handys wie das Huawei Mate RS stellen preislich sogar das iPhone X in den Schatten.

Die Update-Problematik ist lösbar

Richtig ist, dass einige Hersteller bei Updates nachlässig sind. Hier sind aber Lösungen in Aussicht und mit Android One sogar schon in Umsetzung. Die Initiative wird etwa von Xiaomi und Nokia unterstützt, zwei durchaus relevante Player am Markt. Für beliebtere Gerätemodelle bastelt die Entwicklercommunity alternative Android-Firmwares, die oft länger gepflegt wird, als die Software vom Hersteller selbst. Wer Angst vor Googles Datenhunger hat, kann Android auch ohne den Services des IT-Riesen verwenden.

Für die Freiheit

Mein Nexus 7-Tablet aus 2013 läuft dank Lineage OS mit Android 7.1.2 und aktuellen Sicherheitspatches. Google selbst hat den Support bei Android 6 eingestellt. Mehrere Hersteller erleichtern es der Community, eigene Betriebssysteme umzusetzen. Will man iOS anpassen, muss man hingegen riskante Jailbreaks durchführen, die mit dem nächsten Update schon nicht mehr funktionieren.

Technisch schenken sich Android und iOS wenig. Für mich ist aber klar, dass ich stets das System bevorzugen werde, das dem Nutzer mehr Freiheiten gewährt – auch wenn ich nicht jede davon in Anspruch nehme und fleißig Google-Dienste nutze. Allein die Wahl zu haben ist schon mehr Wert, als mir Apples teure iPhones und iPads je bieten könnten. (Georg Pichler, 28.05.2018)