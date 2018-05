Europa-Premiere: Yankees und Red Sox spielen in London

Erstmals in 100-jähriger Geschichte der Major League Baseball Spiele in Europa

Erstmals in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte wird die nordamerikanische Major League Baseball (MLB) Saisonspiele in Europa austragen. Am 29. und 30. Juni 2019 treten Rekordmeister New York Yankees und die Boston Red Sox zweimal im London Stadium, dem Olympiastadion der Sommerspiele 2012, gegeneinander an. Das gab die MLB am Dienstag in der britischen Hauptstadt bekannt.

Auch 2020 soll es MLB-Spiele in London geben, die Baseball-Profiliga will nach eigenen Angaben "langfristig Fußspuren in der Stadt" hinterlassen. Bislang hat es außerhalb von Nordamerika Partien in Mexiko, Japan, Puerto Rico und Australien gegeben. (sid, 8.5.2018)