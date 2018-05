Eine Bestandsaufnahme zum 200. Geburtstag unter Bewohnern und Passanten in Wien-Heiligenstadt

der standard

Am vergangenen Samstag, dem 5. Mai, jährte sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Der weltweit längste zusammenhängende Wohnbau der Welt in Wien-Heiligenstadt wurde nach Marx benannt – was weiß man hier über ihn, und wie sieht man seine Theorien? (Andreas Müller, 9.5.2018)