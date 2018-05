Seismologie kann Elefantenleben retten

Elefanten lassen die Erde beben. Die Bodenschwingungen geben erstaunlich viele Informationen über das Verhalten der Tiere preis.

Oxford – Dass Elefanten den Boden vibrieren lassen, überrascht nicht – immerhin sind sie die größten lebenden Landsäugetiere unseres Planeten. Doch nicht nur ihr Aufstampfen verursacht Bodenwellen, die Tiere kommunizieren auch mithilfe von Schwingungen: Sie nutzen zur Verständigung mit Artgenossen für Menschen unhörbare Infraschall-Laute, die im Boden weiter übertragen werden als in der Luft – über Dutzende Kilometer.

illustration: robbie labanowski Elefanten hinterlassen beachtliche seismische Fußabdrücke.

Einem Forscherteam um Beth Mortimer von der Universität Oxford ist es nun gelungen, die Tiere mithilfe seismologischer Techniken zu "belauschen". Wie sie im Fachblatt "Current Biology" berichten, lassen sich aus der Messung der Bodenvibrationen wichtige Informationen über das Verhalten der Tiere gewinnen. Die Methode könnte nicht nur dabei helfen, die Kommunikation der Riesen weiter zu entschlüsseln, sondern auch neue Überwachungssysteme gegen Wilderer ermöglichen.

Imposantes Getöse

Für ihre Studie sammelten die Biologen um Mortimer in Kenia Daten zu wildlebenden Elefanten: Sie dokumentierten das Verhalten der Tiere und zeichneten dabei seismografische Informationen auf. "Wir waren überrascht, wie stark die Elefantenrufe wirken", sagte Mortimer. "Die durch Laute erzeugten Schwingungen waren vergleichbar mit denen, die durch schnelles Gehen der Riesen verursacht werden."

illustration: robbie labanowski Aus den Vibrationsmustern lassen sich Verhaltensweisen ablesen.

Aus ihren Aufzeichnungen konnten die Forscher schließlich bestimmte Vibrationsmuster spezifischen Verhaltensweisen zuordnen: So ließ sich etwa feststellen, wie schnell sich die Tiere fortbewegten, oder ob und wie lange sie kommunizierten. Auf Grundlage dieser Informationen entwickelten die Wissenschafter dann Computermodelle die es ermöglichen, Elefanten über mehrere Kilometer aufzuspüren und ihr Verhalten zu klassifizieren.



Wie gut dies funktionierte, hing von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab. Auch durch Menschen verursachter Lärm beeinflusste das Ergebnis, heißt es in der Studie: Das stütze die Annahme, dass menschliche Infrastruktur und andere Lärmquellen die Kommunikation der Dickhäuter stören.

Echtzeit-Überwachung

Den Forschern zufolge könnten seismologische Beobachtungsmethoden zum Schutz vor Wilderern eingesetzt werden. Mortimer: "Ein Messnetz aus seismologischen Aufzeichnungsgeräten könnte eine Überwachung in Echtzeit ermöglichen." So ließe sich etwa feststellen, wenn sich das Verhalten der Tiere abrupt ändert oder die Elefanten in Panik geraten.

Das Prinzip könnte auch bei anderen Spezies funktionieren. "Wir kommen zu dem Schluss, dass seismische Informationen ein beträchtliches Potenzial haben – sowohl für die Verhaltensforschung als auch für die Fernüberwachung von Wildtieren", schreiben die Biologen. (dare, 14.5.2018)