Finale: Wer ist Ihr ESC-Favorit?

Die Finalteilnehmer sind ausgelost – es wird ernst!

Die zwei Halbfinale haben ESC-Fans bereits gut hinter sich gebracht, jetzt geht es ums Ganze. Der Linzer Cesár Sampson ist mit dem österreichischen Beitrag "Nobody But You" auch noch dabei und geht am Samstag mit Nummer fünf ins Finale. Als zweite Favoritin neben der Israelin Netta mit dem Song "Toy" gilt Eleni Foureira aus Zypern mit "Fuego". "Zyperns Eleni Foureira kam relativ unbeachtet nach Lissabon und wurde bei den Proben ein absoluter Shootingstar. Der Song ist von allen Dance-Nummern sicher einer der besten. Die Ethno-Elemente, die Breaks, der treibende Beat: ein sehr guter Song", schreibt Marco Schreuder im STANDARD-Blog über den zypriotischen Beitrag. Es bleibt also spannend.

Doch wer ist Ihr persönlicher Favorit? Stimmen Sie ab!

Und, wo liegt Ihr Favorit im STANDARD-Ranking? (aan, haju, 11.5.2018)