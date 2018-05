Das Kassabuch der Ibismumie

Vor 3100 Jahren führte der Schreiber Thutmose Buch über seine Ausgaben. Seine Notizen sind nun Thema einer Ausstellung im Kunsthistorischen Museum

Thutmose würde sich wundern. Der "Schreiber des Grabes", so der Titel des Beamten, war sich zwar sicherlich der Bedeutung der Schriftkunst bewusst. Doch dass ausgerechnet sein Kassabuch nach mehr als 3100 Jahren im Zentrum einer Ausstellung stehen würde, hätte er sich wohl auch mit viel Fantasie nicht vorstellen können.

"Aufzeichnungen über das Kupfer des Schreibers Thutmose" lautet der Titel, den der Besitzer quer über den Anfang der Papyrusrolle schrieb: Detailliert notiert er, wie viel Deben, die Verrechnungseinheit für jeweils 91 Gramm Kupfer, er für diverse Gebrauchsgüter ausgibt. Die Buchhaltung des Schreibers kam über verschlungene Wege in den Besitz des Kunsthistorischen Museums in Wien (KHM). Nach der Zufallsentdeckung im Jahr 2013 (der STANDARD berichtete) wird dem Papyrus nun eine Sonderausstellung gewidmet.

Überraschung bei der Inventarrevision

Weil das KHM unter chronischem Platzmangel leidet, wurden vor fünf Jahren auch zahlreiche Stücke der ägyptischen Sammlung für die Auslagerung ins neue Zentraldepot in Himberg vorbereitet und eine Inventarrevision durchgeführt. Dazu wurden die Objekte auch einer genauen Untersuchung unterzogen. Ein Tonkegel mit einer Ibismumie wartete dabei mit einer Überraschung auf.

Diese Gefäße zählen normalerweise nicht zu den besonderen Objekten einer Altägyptensammlung, allein das KHM verfügt über 29 Exemplare. Sie wurden in der Spätzeit des ägyptischen Reiches zu Hunderttausenden als Opfergaben für Gläubige hergestellt und in speziellen unterirdischen Gruften aufgestapelt. Dies diente der Verehrung Thots, des Gottes der Schrift, der Gesetze und der Wissenschaft.

Alter Bekannter

Aufgrund des empfindlichen Inhalts werden die Mumiengefäße möglichst wenig bewegt, für die Revision wurde die Ibismumie jedoch aus ihrem tönernen Sarg entfernt. Hinter dem Vogel verbarg sich eine in Leinenhüllen gewickelte Papyrusrolle – eine Sensation und ein Rätsel, wie Regina Hölzl erklärt: Ähnliche Kombinationen sind nicht bekannt.

Die Direktorin der ägyptisch-orientalischen Sammlung hat in den vergangenen Jahren mit ihren Mitarbeitern Michael Neumann und Vanessa Novak an dem antiken Schriftstück geforscht. Die Ergebnisse werden in der neuen Ausstellung präsentiert, in der auch die ägyptische Schriftkultur und die Tiermumienkulte beleuchtet werden – von den Ibissen bis zu Krokodilen und Katzen.

Übersetzt wurde der in hieratischer Schrift verfasste Papyrus von Robert Demarée von der Universität Leiden. Demarée ist Experte für das Hieratische im Allgemeinen und für den Schreiber Thutmose im Speziellen. Denn Thutmose ist für die Forschung kein Unbekannter: Aus seiner Hand sind mehrere Papyri überliefert, die auf einige Museen verteilt sind. Meist handelt es sich dabei um Briefe, die allesamt im 19. Jahrhundert erworben wurden.

Genaue Datierung

Dies könnte dafür sprechen, dass das Kassabuch erst in modernen Zeiten in dem Tonkegel verstaut wurde – schließlich kam die Ibismumie mit der Sammlung Miramar des Erzherzogs Maximilian in den Besitz des KHM. Doch während die Mumie und die äußere Leinenhülle des Papyrus etwa 2400 Jahre alt sind, sind die innere Leinenhülle und der Papyrus selbst bedeutend älter: Sie stammen laut Radiokarbondatierung aus dem Neuen Reich und sind etwa 3100 Jahre alt.

Dies deckt sich exakt mit dem Datum, das Thutmose in seinen Aufzeichnungen vermerkt hat. "Jahr 6 in der wehem-mesut, 2. Monat der Überschwemmungsjahreszeit, Tag 27", steht bei einem Eintrag vermerkt. Wehem-mesut, die "Wiederholung der Geburten", ist eine alternative Jahreszählung aus der Ära Ramses XI., als in Oberägypten unklare Machtverhältnisse herrschten und die Nekropole im Tal der Könige aufgegeben wurde.

foto: khm Das Kassabuch des Schreibers: in den heller maskierten Bereichen steht links der Name Thutmose, rechts mit roter Farbe geschrieben die Datierung mit der Bezeichnung Wehem-mesut.

Das hatte auch für Thutmose berufliche Auswirkungen, da er zuvor als Schreiber für die Arbeiter der Königsgräber zuständig war. Einen Hinweis auf die unsichere Lage am Ende des Neuen Reiches gibt auch ein Eintrag Thutmoses über einen antiken Kriminalfall. Darin berichtet er von Dieben, die ihn in seiner Abwesenheit bestohlen hatten. Minutiös listet der Schreiber neben den Namen der Verbrecher das Diebesgut auf. Dieses reicht von Kleidung über Gefäße, Schmuck, Spiegel, Rasierer bis zu Handschuhen – die erste Erwähnung derartiger Bekleidung in Ägyptens Geschichte. (Michael Vosatka, 9.5.2018)