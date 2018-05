26,8 Millionen Euro EU-Strafe wegen Salzburger Finanzskandals

Die EU-Kommission hat die Strafe um zehn Prozent reduziert. Salzburg überlegt, vor den EuGH zu ziehen

Salzburg – Seit über einem Jahr hängt sie wie ein Damoklesschwert über Salzburg: eine Millionenstrafe der EU wegen falscher Schuldenangaben. Am Dienstag entschied nun die EU-Kommission, die Strafe um zehn Prozent auf 26,8 Millionen Euro zu reduzieren. Finanzlandesrat Christian Stöckl (ÖVP) hat kein Verständnis dafür, "dass hier die EU an Österreich wegen des Salzburger Finanzskandals ein Exempel statuiert".

Konkret geht es um die Meldung der Budgetdaten von 2008 bis 2012 an das EU-Statistikamt Eurostat. Die Angaben über die Schuldenstände wären für die Jahre 2012 und 2013 von den Salzburgern falsch dargestellt worden. Die EU-Kommission hatte im Mai 2016 eine formelle Untersuchung wegen des Finanzskandals eingeleitet, im Februar 2017 schlug die Kommission dann eine Geldbuße von 29,8 Millionen für die Republik vor, die nun reduziert wurde.

Die Reduktion der Strafe sei mit intensiven Verhandlungen seit über einem Jahr erreicht worden, heißt es von Stöckls Büro. Unter den 19 Euro-Ländern musste eine qualifizierte Mehrheit für einen Rabatt stimmen. Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) war es gelungen unter seinen Amtskollegen genügend Unterstützer zu finden. Für den amtierenden Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist die Reduktion ein "Achtungserfolg".

Berufung wahrscheinlich

Ob Österreich die Strafzahlung hinnehmen wird, ist noch unklar. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte schon vergangenes Jahr angekündigt, Salzburg werde sich mit allen Mitteln dagegen zur Wehr setzten und notfalls vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen. Auch Stöckl meinte am Dienstag, Salzburg müsse gemeinsam mit dem Bund klären, ob beim EuGH dagegen berufen werde. "Falls die Geldstrafe in dieser Höhe fällig wird und der Bund an Salzburg Regressforderungen stellt, werden wir mit dem Bund Gespräche führen und über eine allfällige Aufteilung verhandeln", sagte Stöckl. (Stefanie Ruep, 8.5.2018)