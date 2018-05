Faszinierender Blick auf die Ringe des Saturn

Eine nun veröffentlichte Archivaufnahme der Nasa-Mission Cassini lässt Nostalgie aufkommen: Sie zeigt die Saturnringe aus einer ungewöhnlichen Perspektive

Vor fast 14 Jahren schwenkte die Raumsonde Cassini in die Umlaufbahn um den Saturn ein. Die Mission lieferte seither viele neue, teils revolutionäre Erkenntnisse und zahlreiche atemberaubende Aufnahmen von Saturn und seinen Monde.

Einen beeindruckenden Schnappschuss aus dem Jahr 2006 hat die US-Weltraumbehörde Nasa nun veröffentlicht: Er zeigt den Saturn aus einer Perspektive, in der seine Ringe wie ein schmaler Strich wirken. Darüber sind die beiden Saturnmonde Mimas und Janus, darunter Tethys zu sehen – diese Lage ergibt freilich nur aus Cassinis Blickwinkel.

foto: nasa/jpl-caltech/space science institute Die Aufnahme entstand aus einer Entfernung von etwa 2,7 Millionen Kilometern.

Opulenter Datenschatz

Am 15. September 2017 fand die Raumsonde ihr spektakuläres Ende. Mit ihren letzten Treibstoff-Reserven stürzte Cassini planmäßig in die Atmosphäre des Ringplaneten. Nachwirken wird die Mission aber noch lange: Unmengen an Daten warten darauf, wissenschaftlich ausgewertet zu werden.

Auch die bisherigen Erkenntnisse der Mission werden Forscher noch länger beschäftigen: Cassinis Instrumente entdeckten etwa unter der Eisdecke des Mondes Enceladus einen Ozean, der womöglich Leben zulassen könnte. Auf Titan fanden sich Seen aus flüssigem Methan. (red, 11.5.2018)