Oppositionsführer Pashinjan zu Armeniens Premier gewählt

Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für den bisherigen Oppositionsführer

Eriwan – Das armenische Parlament hat am Dienstag den Oppositionsführer Nikol Pashinjan zum neuen Regierungschef gewählt. 59 der 105 Abgeordneten stimmten für den 42-Jährigen, der in den vergangenen Wochen in der ehemaligen Sowjetrepublik die Proteste gegen den langjährigen Staatschef Serge Sargsjan angeführt hatte.

In einem ersten Anlauf war Pashinjan in der vergangenen Woche am Widerstand der bisher regierenden Republikanischen Partei gescheitert. (APA, 8.5.2018)