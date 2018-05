Strolz-Nachfolge wird am 23. Juni von Neos-Mitgliedern entschieden

2.600 Parteimitglieder sind stimmberechtigt

Wien – In ihrer Vorstandssitzung am Dienstag haben die Neos das Datum für die nächste Mitgliederversammlung fixiert: Die Zusammenkunft soll am 23. und 24. Juni stattfinden. Dort wird dann auch der neue Parteichef oder die neue Parteichefin gewählt werden. Stimmberechtigt sind alle rund 2.600 Neos-Mitglieder.

Zuvor tritt am Mittwochvormittag der erweiterte Parteivorstand zusammen, wo die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Matthias Strolz debattiert werden soll. Danach wird aller Voraussicht nach die pinke Wien-Frontfrau und stellvertretende Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger als Kandidatin präsentiert.

Gegenbewerber erwartet

Mit weiteren Kandidaturen wird gerechnet. Selbst Strolz hatte zuletzt Mitbewerber, als er sich zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl 2017 aufstellen ließ – allerdings lediglich recht unbekannte und damit chancenlose. Diesmal könnte sich auch ein prominenter Gegenbewerber in Stellung bringen.

Strolz hatte am Montag überraschend bekanntgegeben, dass er sich demnächst aus der Politik zurückziehen werde. Im Juni übergibt er den Chefsessel, im Herbst will er dann auch aus dem Nationalrat ausscheiden. Intern kam der Schritt für einige nicht völlig überraschend, er soll bereits vor einigen Wochen angekündigt haben, dass er den Job "nicht mehr ewig" machen werde und sich im Lauf des Jahres zurückziehen wolle. (Katharina Mittelstaedt, 8.5.2018)