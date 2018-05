Welche Serien schauen Sie zurzeit?

Roboter, Postapokalypse oder die Durchquerung der Nordwestpassage? Womit beschäftigen Sie sich in diesen Tagen?

Die einen sind verstrickt in die zahllosen Zeit- und Metaebenen von "Westworld", wo die Roboter nach langen Jahren endlich zurückschlagen. Die anderen geben sich lieber postapokalyptischen Szenarien wie in "The Rain" auf Netflix hin. Die eigene Couch im gemütlichen Wohnzimmer wirkt gleich umso einladender, je mehr es in einer Serie um virenverseuchten Regen geht. Folgen Sie der zum Scheitern verurteilten Franklin-Expedition in "The Terror"? So wie dieser User, der gleich auch weiterführendes Material für Interessierte empfiehlt:

Oder läuft in diesen Tagen eine ganz andere Serie über Ihren Bildschirm? Welche Serien beschäftigen Sie gerade? Welche können Sie empfehlen, welche haben Sie enttäuscht? Auf welche Serien und Staffeln freuen Sie sich? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.5.2018)