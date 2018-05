Microsoft will Menschen mit Beeinträchtigungen mit Künstlicher Intelligenz fördern

Das Programm sei mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Dollar auf fünf Jahre ausgelegt

Künstliche Intelligenz soll das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen einfacher und lebenswerter machen – dafür hat Microsoft eine weltweite Initiative gestartet. Das Programm sei mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Dollar (21,00 Mio. Euro) auf fünf Jahre ausgelegt, teilte das Unternehmen am Montagabend (Ortszeit) zum Start seiner Entwicklerkonferenz Build in Seattle mit.

Echtzeitübersetzung

Mit den Mitteln sollen etwa Forscher und Entwickler, aber auch Universitäten und Nichtregierungsorganisationen gefördert werden. Gehör-Geschädigte können bereits heute zum Beispiel mit Microsofts "Translator" Gespräche in Echtzeit in geschriebenen Text übersetzen lassen. Auf der Build kündigte Microsoft zudem eine Kooperation mit Amazons Sprachassistentin Alexa an. Sie wird künftig mit Microsofts eigener Assistentin Cortana zusammenarbeiten. Nutzer können damit über Befehle an Amazons Lautsprecher Alexa bestimmte Funktionen in Windows steuern.

Microsofts Betriebssystem Windows spielte auf der diesjährigen Build dagegen eher eine kleine Nebenrolle. Seit vergangenen Montag ist ein neues Update für Windows 10 mit zahlreichen neuen Funktionen weltweit verfügbar. Microsoft-Chef Satya Nadella setzt dagegen auf Plattform-unabhängige Cloud-Dienste, die von den unterschiedlichsten Zugangsgeräten aus die Zusammenarbeit unterstützen sollen. (APA, 8.5. 2018)