Springer-Nature-Aktien dürften auf 10,50 Euro kommen

Frankfurt – Die Aktien des deutschen Wissenschaftsverlags Springer Nature dürften bei dem für Mittwoch geplanten milliardenschweren Börsengang zu 10,50 Euro und damit eher am untersten Ende der Preisspanne ausgegeben werden. Das teilten die begleitenden Banken unter Führung von Morgan Stanley am Dienstag in Frankfurt mit.

Die Bücher seien inzwischen inklusive Platzierungsreserve (Greenshoe) überzeichnet. Der Börsengang von Springer Nature verlief bisher schleppend, das Füllen des Orderbuchs dauerte ungewöhnlich lange.

Mehr als geplant

Der Wissenschaftsverlag will bei dem Börsengang 1,2 Milliarden Euro für den Schuldenabbau einsammeln und kann dabei auf die Unterstützung seines Miteigentümers Holtzbrinck bauen. Die Verlagsgruppe orderte Aktien für 200 Millionen Euro – doppelt so viel wie ursprünglich geplant.

Springer Nature bringt jährlich rund 13.000 Buchtitel auf den Markt und verlegt fast 3.000 Fachzeitschriften, darunter sein Flaggschiff "Nature" – die meisten davon online. Mit dem Berliner Verlagskonzern Axel Springer hat Springer Nature nichts zu tun. (APA, red, 8.5.2018)