Das legendär schlechte ÖBB-Wlan soll der Vergangenheit angehören

Mobilfunker bauten Netzabdeckung aus – Erste Strecken bieten "rasche Datenverbindung"

Das Wlan in den Zügen der ÖBB hat einen legendär schlechten Ruf. Das soll sich nun rasch ändern. Dafür haben ÖBB, die Mobilfunker A1, T-Mobile und "3" sowie das Verkehrsministerium 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Netzabdeckung entlang der wichtigsten Zugstrecken auszubauen. Am Mittwoch stellte ÖBB-Chef Andreas Matthä den ersten Meilenstein dieser Zusammenarbeit bei einer Pressekonferenz am Wiener Hauptbahnhof vor. "Der Ausbau der Netzabdeckung entlang der S-Bahn-Strecken in Wien sowie der Weststrecke Wien-Salzburg ist abgeschlossen." Bahnkunden können nun in ausgezeichneter Sprachqualität telefonieren und eine rasche Datenverbindung nutzen, versprechen die ÖBB.

Keine leichte Übung

Matthä betonte, dass der Ausbau keine leichte Übung war. Und er erinnerte an den Satz seines Vorgängers Christian Kern, dass es "deutlich leichter sei in einem Space Shuttle WLAN und Sprachtelefonie zu realisieren, als das in einem Zug ist". Der ÖBB-Chef sieht das genau so. "In einem Railjet haben Sie hunderte Passagiere, Menschen mit Handys oder Laptops, die an den diversen Sendestationen mit bis zu 230 km/h vorbeirasen. Und das bedeutet, dass von Station zu Station alle 30 bis 80 Sekunden eine Übergabe des Funksignals stattfindet".

foto: sum ÖBB und Mobilfunker luden zur Pressekonferenz am Wiener Hauptbahnhof.

Diese komplexe Herausforderung wurde gelöst, betonte auch A1-Chef Marcus Grausam. Er war gemeinsam mit T-Mobiles Technikchef Rüdiger Köster und "3"-Chef Jan Trionow ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend. Köster verglich Züge mit einem Faradayscher Käfig, der eigentlich keinen Empfang zulässt. Deswegen sei der Ausbau "eine Meisterleistung", die in Europa ihresgleichen sucht. Trionow lobte die gute Zusammenarbeit mit den ÖBB und den anderen Netzbetreibern und hofft, dass es Vergleichbares auch "beim 5G-Ausbau" geben wird.

Zweite Etappe

Zwei Drittel der Kosten übernahm die öffentliche Hand. Den Rest berappten die Mobilfunker. In einer zweiten Etappe wird bis Mitte 2019 die Südstrecke mit verbesserter Mobilfunkversorgung ausgestattet. So wie die S-Bahn in Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten, Innsbruck und Vorarlberg.

Rund 900 neue Mobilfunksender

Aus technischer Sicht werden insgesamt rund 900 neue Mobilfunksender entlang von 1.500 Kilometern Bahnstrecke errichtet, auch die Tunnel werden verkabelt. In erster Linie wurde die bestehende Infrastruktur, wie etwa die GSM-R-Sendemasten der Bahn, aber auch die Masten für den Fahrstrom, genützt . Darüber hinaus stellen die Mobilfunker ungefähr alle fünf Kilometer zusätzliche LTE-Sendestationen auf. Gleichzeitig montieren die ÖBB auf jedem Waggon eine Antenne und einen Repeater, der das Mobilfunksignal im Wageninneren an die Fahrgäste verteilt.

Die staatlichen Subventionen für den Netzausbau entlang der Gleise kommen aus dem Infrastruktur-Rahmenplan für die ÖBB, nicht aus der Breitband-Milliarde. (sum, 8.5. 2018)