Zwei Drittel von Amazons Prime-Nutzern schauen kein Prime Video

Amazons Videodienst punktet zwar mit guten Zahlen, allerdings bleibt viel Potenzial noch ungenutzt

Mit Prime bietet Amazon ein Rundumpaket an: Neben dem Verzicht auf Versandkosten und exklusiven Produkten können Mitglieder auch auf das Prime Video-Angebot zugreifen. Allerdings tun das vergleichsweise wenige Prime-Nutzer. Laut einer Umfrage von Morgan Stanley ignorieren zwei Drittel der Prime-Mitglieder das dazugehörige Videoportal. Ein Fünftel der User weiß gar nicht, dass es kostenfrei auf Prime Video zugreifen kann.

"Herr der Ringe" kommt

Prinzipiell dürfte Amazon mittlerweile den drittpopulärsten Streamingdienst aufgebaut haben. Nur Netflix und Youtube ziehen mehr Zuseher an. Kritik äußern die von Morgan Stanley Befragten am Angebot von Prime Video. Amazon will hier jedoch kräftig investieren. So erwarb der Konzern erst vor kurzem die Rechte an einer ersten "Herr der Ringe"-Fernsehserie. (red, 8.5.2018)