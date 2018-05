Titelverteidiger Pittsburgh im NHL-Playoff out

Nashville Predators erzwang Entscheidungsspiel gegen Winnipeg Jets

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Pittsburgh Penguins müssen den Traum vom dritten Stanley-Cup-Triumph in Folge begraben. Der Titelverteidiger scheiterte im Playoff-Viertelfinale an den Washington Capitals. Matchwinner in Spiel 6 für die Capitals, die zuletzt vor 20 Jahren den Halbfinaleinzug geschafft hatten, war am Montag der Russe Jewgeni Kusnezow mit seinem Tor zum 2:1 in der Overtime.

Die Capitals mit Alexander Owetschkin treffen im Finale der Eastern Conference auf Tampa Bay Lightning. Im Westen ist der zweite Halbfinalist neben den Vegas Golden Knights noch zu ermitteln. Die Nashville Predators erzwangen mit einem 4:0 bei den Winnipeg Jets ein Entscheidungsspiel. Beim Stand von 3:3 in der Serie haben die Predators, für die die Schweden Filip Forsberg und Viktor Arvidsson trafen, nun am Donnerstag Heimvorteil. (APA, 8.5.2018)

NHL-Playoff, Viertelfinale, Montag:

Western Conference:

Winnipeg Jets – Nashville Predators 0:4

Stand in der Serie: 3:3

Eastern Conference:

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 1:2 n.V.

Endstand: 2:4