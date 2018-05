"Mode und katholische Imagination": Die Met-Gala 2018 in Bildern

Die Modewelt feierte sich Montagabend in New York

Stars wie Rihanna, Salma Hayek und Gigi Hadid versammelten sich am Montagabend in New York zum prestigeträchtigsten Abend der Modewelt, der Met-Gala, zu der "Vogue"-Chefin Anna Wintour jedes Jahr einlädt. Das Motto der diesjährigen Ausstellung und der eröffnenden Gala lautete: "Himmlische Körper: Mode und die katholische Imagination".

Die katholische Kirche, die dem Motto zugestimmt hatte, lieh dem Kostüminstitut des Metropolitan Museum mehr als 50 Kleidungsstücke früherer Päpste.

Ein Ticket für die Gala kostet laut "New York Times" 30.000 Dollar (25.000 Euro), ein Tisch 275.000 Dollar. Viele Stars werden aber von Labels eingeladen und zahlen die Karten deshalb nicht selbst. Mit der Spendenveranstaltung bestreitet das Kostüminstitut des Met sein Jahresbudget.