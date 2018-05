Toronto scheitert zum dritten Mal in Folge an Cleveland

"King James" beendete die Finalträume des Pöltl-Klubs mit neuerlichem 4:0-"Sweep" – Raptors steht damit spannender Sommer bevor

Toronto/Cleveland – Die Toronto Raptors sind zum dritten Mal en suite in den NBA-Playoffs an den Cleveland Cavaliers gescheitert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl blieb wie im Vorjahr ohne Sieg in der "Best of seven"-Serie gegen den von LeBron James angeführten Vizemeister aus Ohio, der die Endspielträume des einzigen kanadischen NBA-Klubs brutal zerstörte.

Das bisher beste Abschneiden der Raptors in der Postseason bleibt damit der Einzug ins Eastern-Conference-Finale im Jahr 2016. Damals scheiterte Toronto noch ohne den 2,13 m großen Center Pöltl mit 2:4 in der Serie an den Cavs, die anschließend auch erstmals NBA-Champion wurden.

Dieses Ziel hatte heuer das Team von Trainer Dwane Casey ins Auge gefasst. Denn nach dem Klubrekord von 59 Siegen (zuvor 56 in der Saison 2015/16) im 82 Spiele umfassenden Grunddurchgang starteten die "Raubsaurier" vom Ontariosee erstmals als Nummer eins der Eastern Conference in die Playoffs. Nur die Houston Rockets hatten mit 65 Siegen eine bessere Bilanz in der Regular Season.

In der Auftaktrunde setzten sich die Raptors noch mit 4:2 gegen die Washington Wizards durch und wollten danach die Ära von "King James", der nun sein achtes NBA-Finale en suite anpeilt, beenden. Doch der Sturz des Königs scheiterte kläglich, stattdessen gab es mit der neuerlichen 0:4-Demütigung ein unliebsames Déjà-vu.

Man darf nun gespannt sein, welche Folgen dieser "Sweep" für den Klub von Pöltl haben wird. Mit Ausnahme von Aufbauspieler Fred VanFleet und Center Lucas Nogueira besitzen alle Spieler ebenso wie Langzeit-Headcoach Casey (seit Sommer 2011 im Amt) Verträge für die kommende Saison. Für eine seriöse Titelchance sind aber Veränderungen unerlässlich. (APA, 8.5.2018)

Das Playoff-Abschneiden der Toronto Raptors (seit Saison 1995/96 in der NBA) im Überblick:

2000:

0:3-Auftaktniederlage in der Serie gegen die New York Knicks

2001:

3:2-Auftaktsieg gegen die New York Knicks

3:4-Niederlage im Eastern-Conference-Halbfinale gegen die Philadelphia 76ers

2002:

2:3-Auftaktniederlage gegen die Detroit Pistons

2007:

2:4-Auftaktniederlage gegen die New Jersey Nets

2008:

1:4-Auftaktniederlage gegen Orlando Magic

2014:

3:4-Auftaktniederlage gegen die Brooklyn Nets

2015:

0:4-Auftaktniederlage gegen die Washington Wizards

2016:

4:3-Auftaktsieg gegen die Indiana Pacers

4:3-Sieg im Eastern-Conference-Halbfinale gegen Miami Heat

2:4-Niederlage im Eastern-Conference-Finale gegen die Cleveland Cavaliers

2017:

4:2-Auftaktsieg gegen die Milwaukee Bucks

0:4-Niederlage im Eastern-Conference-Halbfinale gegen die Cleveland Cavaliers

2018:

4:2-Auftaktsieg gegen die Washington Wizards

0:4-Niederlage im Eastern-Conference-Halbfinale gegen die Cleveland Cavaliers

Von bisher 15 Playoff-Serien haben die Kanadier somit fünf gewonnen und zehn verloren. In 82 Spielen der Postseason gab es 32 Siege und 50 Niederlagen.