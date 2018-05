Ehemaliges Mitglied von Chinas Politbüro wegen Korruption verurteilt

Sun Zhengcai muss lebenslang hinter Gitter

Peking/Tianjin – In China ist ein ehemaliges Politbüro-Mitglied der herrschenden Kommunistischen Partei wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sun Zhengcai sei für schuldig befunden worden, mehr als 170 Millionen Yuan (rund 22 Millionen Euro) angenommen zu haben, teilte das Gericht in Tianjin am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Es handle sich um ein "mildes" Urteil, welches auf die Kooperationsbereitschaft des Angeklagten zurückzuführen sei.

Sun war früher Parteichef in der südwestlichen Großstadt Chongqing. Dem heute 54-Jährigen war einst eine steile Karriere vorhergesagt worden. So war er unter anderem als Mitglied des Ständigen Ausschusses des KP-Politbüros, Chinas eigentlichem Machtorgan, gehandelt worden. Einige sahen in ihm sogar einen potenziellen Nachfolger von Staatschef Xi Jinping. Im September wurde er aus der KP ausgeschlossen.

In China ist Korruption weitverbreitet. Xi startete nach seinem Amtsantritt 2012 eine Anti-Korruptionskampagne. Kritiker werfen ihm vor, damit gegen politische Gegner vorzugehen. (APA, 8.5.2018)