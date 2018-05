Bericht: Google macht "Verantwortung" zur Prämisse

Angeblich als Schwerpunkt für Keynote zur Google I/O gedacht – Konkrete Schritte aber unklar

Google möchte die Bühne seiner Entwicklerkonferenz I/O nutzen, um ein Zeichen zu setzen, berichtet die Washington Post. Es gelte Verantwortung für die Auswirkungen der eigenen Technologien zu übernehmen, und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, wolle Firmenchef Sundar Pichai in einer seiner am Dienstagabend (MESZ) anstehenden Keynote demnach betonen.

Spekulationen

In Hinblick auf konkret aus dieser Erkenntnis resultierende Maßnahmen, bleibt der Bericht hingegen äußerst vage. Allerdings ist die Rede von neuen Kontrollen für Android-Smartphones, die eine übermäßige Nutzung verhindern sollen. Google könnte sich hier also dem Thema Smartphone-Sucht widmen.

Vorgeschichte

Eine solche Schwerpunktsetzung für die I/O-Keynote käme zumindest nicht vollständig überraschend. Hat doch bereits vor einigen Wochen Google-Gründer Sergey Brin im jährlichen "Founders Letter" mit ähnlichen Worten aufhorchen lassen. Darin gab er sich recht offen nachdenklich über die Auswirkungen der eigenen Technologien, und appellierte auch an die weitere Branche, dass es an der Zeit sei, in dieser Hinsicht Verantwortung zu übernehmen.

Andere Themen

Neben solch gesellschaftspolitischen Fragen, wird die I/O Keynote aber fraglos auch wieder die gewohnte Fülle an Produktvorstellungen enthalten. So wird etwa die Veröffentlichung der ersten Beta für Android P erwartet, die unter anderem eine neue Gestensteuerung erhalten soll. Auch rund um das Thema Künstliche Intelligenz und den Google Assistant werden einige Neuankündigungen erwartet. (Andreas Proschofsky, 8.5.2018)