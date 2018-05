Neos: Neuer Parteichef wird auch Klubobmann

Wien – Der neue Parteichef der NEOS wird auch den Parlamentsklub der Partei anführen. Das stellte Generalsekretär Nikola Donig am Montagabend bei einem "Runden Tisch" im ORF klar. Wer für diese Positionen nominiert wird, soll am Mittwoch in einem erweiterten Vorstand entschieden werden.

Namen nannte der zurücktretende Parteichef Matthias Strolz in Interviews für Puls4 und "ZiB2" nicht, eigenen Angaben zu Folge hat er aber klar Vorstellungen, wer ihm folgen soll. Klare Favoritin ist die Wiener Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Auch der Salzburger NEOS-Chef Sepp Schellhorn ging gegenüber den "SN" davon aus, dass sie neue Vorsitzende wird. Für sich selbst schloss er die Strolz-Nachfolge aus. (APA, 7.5.2018)