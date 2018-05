Zeremonie soll am 14. Mai stattfinden

Washington/Jerusalem – US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der am Montag vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor.

In einem Bruch mit jahrzehntelanger US-Politik hatte Trump im Dezember Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt und angeordnet, die Botschaft von Tel Aviv dorthin zu verlegen. (APA, 7.5.2018)