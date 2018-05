Guglhupf-Rezept aus den 1940er-Jahren

Zutaten waren in Kriegszeiten rar, gebacken wurde trotzdem, zum Beispiel Guglhupf mit nur zwei Eiern

In unserer EssBar-Reihe zum Schwerpunkt Ö100 – 100 Jahre Republik bereiten wir einmal im Monat ein Rezept zu, das zu einem Jahrzehnt passt. Diesmal widmen wir uns den 1940er-Jahren.

Unter den Kochbüchern meiner verstorbenen Großmutter fand ich ein dünnes Heftchen mit dem Titel "Zeitgemäße Rezepte". Darin wird speziell auf das "Backen in Kriegszeiten" eingegangen und den "wackeren Hausfrauen" werden Tipps gegeben, wie mit wenig Fett und wenig Eiern gebacken werden kann. Die Rezepte sind nach verfügbarer Fettmenge gegliedert, ohne Fotos und recht knapp betextet. Ganz am Ende gibt es Rezepte ohne Fett, da empfiehlt man dann Biskuittorte oder Haferflockenmakronen.

foto: petra eder

Ich habe einen Guglhupf gewählt, der – verglichen mit den anderen Rezepten mit "viel" Fett (12,5 dag) und 2 Eiern sowie Topfen gebacken wird. Auf heutige Verhältnisse umgelegt ist das natürlich eher magere: Ein Kuchen in der Größe würde heute mit 4-6 Eiern und mindestens der doppelten Fettmenge gebacken. Statt dessen setzte man auf Ersatzprodukte. Zitat aus dem Heft, herausgegeben von Oetker: "Topfen ist nahrhaft, gesund und billig. Er macht das Gebäck locker und mürbe. Auch Kartoffeln und Karotten sind gute Backzutaten. Sie machen den Kuchen saftig und halten ihn frisch."

Da bei uns in der Familie keiner Rosinen mag, habe ich mich für eine Variante ohne Rosinen entschieden. Das Ergebnis war doch ein wenig trocken – kein Wunder, bei der verwendeten Mehlmenge würden wir heute 4-6 Eier verwenden. Da ich eine relativ kleine Guglhupfform besitze, hatte ich noch Teig übrig. In diesen wurden gehackte Schokostücke gemischt. Fazit: Noch immer trocken, aber schmeckt eindeutig besser als ohne. Die verkostenden Kollegen meinten: "Erinnert an meine Kindheit", "Ein bisschen wie die Vollkornkuchen meiner Mutter" "Da sieht man, wie verwöhnt wir heute schon sind". Kaffee dazu ist jedenfalls empfohlen!

Für einen Guglhupf benötigt man: 125 Gramm Butter (Anm.: im gesamten Buch wird einfach "Fett" angegeben, schließlich musste man nehmen, was gerade zur Verfügung stand, also Butter, Margarine, Schweineschmalz oder Öl – hier wären das 5-6 Esslöffel), 150 g Zucker, 2 Eier, 125 g Topfen, etwas Salz, 1/2 Packung Vanillepuddingpulver, 1/8 Liter Milch, 375 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 125 g Rosinen. (im Original würden noch 1/2 bis 1 Fläschen Backaroma Zitrone hinzukommen – das kann man durch frisch geriebene Zitronenschale ersetzen.)