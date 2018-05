Schriftsteller-Reden: Der Zorn der Zuchtmeister

Stefan Gmünder

Hoffnung, sagte Ruth Klüger unlängst in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, mache untätig und feige, Verzweiflung hingegen stark. In dem langen Gespräch thematisiert die aus Wien gebürtige, in den USA lebende Autorin und Germanistin, die zwei Konzentrationslager überlebte, auch jene "Jauche der Vergangenheit", die nicht aufhört, an die Oberfläche zu kommen.

Da jede Zukunft eine lange Vergangenheit hat, drehten sich in der Nachkriegszeit die größeren von Autorenreden ausgelösten Debatten stets um den Umgang mit Erinnerung im Allgemeinen und dem Umgang mit der NS-Zeit im Besonderen. Beispiele dafür mögen Martin Walsers berüchtigte Friedenspreisrede 1998 oder Dürrenmatts Abrechnung mit dem Geschichtsverständnis der Schweiz im Jahr 1990 sein. Walser hatte damals das Berliner Holocaust-Mahnmal als fußballfeldgroßen Albtraum bezeichnet, der nicht ein Maßstab des Gewissens sei, sondern bloß "Gegenempfindungen" wecke. Sein Schweizer Kollege ging es in seiner Rede differenzierter, aber nicht weniger drastisch an, indem er die Schweiz als ein in der Blase der Geschichtslosigkeit eingesperrtes Land skizzierte – und als einziges Gefängnis der Welt, dessen Insassen gleichzeitig ihre eigenen Wächter seien.

Hat nun auch Österreich mit Köhlmeiers Rede solch einen Meilenstein des öffentlichen Diskurses? Eher nicht. Auch Köhlmeier sprach vergangenen Freitag in seiner sechseinhalb Minuten langen Rede anlässlich des Gedenkens des österreichischen Parlaments an die Opfer des Nationalsozialismus von verdrängter Erinnerung und von Wut. Allerdings war seine Rede weit weniger differenziert und komplex aufgebaut als die erwähnten Beispiele. Das mag auch einer gerade in Österreich dem Anlass gebührenden Klarheit und Eindeutigkeit der Position geschuldet sein.

Dass sein Beitrag die Rezeption in zwei Lager spalten würde, die sich reflexhaft auf die Positionen des Rechthabens zurückziehen, nahm der Autor, der ohnehin nie einen Zweifel über seine Meinung zu Fremdenhass, Chauvinismus und eine Das-Boot-ist-voll-Mentalität aufkommen ließ, in Kauf. Die Möglichkeiten der Literatur, Grauzonen anzudeuten und Verbindungen zwischen den Sphären des Politischen, Individuellen, Sozialen und Wirtschaftlichen zu knüpfen, hat Köhlmeier anders als in seinen Romanen in der Rede nicht ergriffen. Die "Jauche der Vergangenheit" sprudelt nicht nur in Österreich, das hat Gründe, über die sich einmal nachzudenken lohnen würde.

Über kurz oder lang, sagte Albert Camus in einer Rede 1957, habe der Schriftsteller ein dem Schmerz und der Freiheit des Menschen verpflichteter Freischärler zu sein – abseits der regulären Truppen. Michael Köhlmeier hat diesmal seine Rede als engagierter Staatsbürger gehalten, wer den Autor vermisst, findet ihn in seinen Büchern. (Stefan Gmünder, 8.5.2018)