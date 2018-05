Soziologe sieht wenige Chancen für einen Neustart der Grünen

Die Grünen stecken in einem politischen und strategischen Dilemma, meint Klaus Krämer. Ex-Grünen-Politiker Rolf Holub ergänzt: "Es ist keine Zeit für die Grünen"

Graz/Klagenfurt – "Schwierig, schwierig", sagt Klaus Krämer. Der an der Grazer Universität lehrende deutsche Soziologe sieht nur wenig Chancen für die österreichischen Grünen, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Daran ändere auch der persönliche Erfolg Georg Willis wenig, der in Innsbruck als erster Grüner ins dortige Bürgermeisteramt gewählt wurde.

Die Grünen steckten politisch wie strategisch in einem Dilemma sagt Krämer – ein intimer Kenner der deutschen Grünen-Szene – im Gespräch mit dem Standard. Den Grünen sei es in den letzten Jahren nicht gelungen, neben dem Umweltthema die neuen sozialen Problemstellungen – etwa der prekären Beschäftigung – oder den großen Sektor der digitalen Ökonomie in ihre politische Arbeit einzubauen. "Da kommt von den Grünen gar nichts", sagt Krämer.

Zwei große Konfliktthemen



Es dominierten gegenwärtig zwei große gesellschaftliche Konfliktthemen: zum einen das kosmopolitische Modell eines Europas der offenen Grenzen, des offenen Kulturaustausches, zum anderen "ein Rückzug in den nationalen Kultur-Container". Für die Grünen wäre ein Wechsel auf die "Heimat-Seite" Selbstmord, sagt Krämer. Zum anderen werde die soziale Frage immer drängender. Und da hätten die Grünen schlechte Karten, denn anders als in übrigen europäischen Ländern "haben es die Grünen in Österreich mit einer doch noch vitalen Sozialdemokratie zu tun".

Der langjährige Grünen-Politiker Rolf Holub, der bei der Kärntner Landtagswahl nach schweren Verlusten aus der Landesregierung flog, gibt Krämer im Wesentlichen recht. "Es ist keine Zeit für die Grünen", sagt Holub. Man habe gehofft, dass zumindest der Klimawandel den Grünen politisch in die Hände spiele. "Aber da haben wir uns getäuscht, der Klimawandel ist den Menschen so ziemlich wurscht."

Anders als Krämer glaubt Holub, dass die Grünen durchaus das Thema "Heimat" spielen sollten. "Zwar nicht deppert national, sondern im Sinne einer gesunden Natur und Umwelt." Sozialpolitisch hätten die Grünen nur eine Chance, wenn sie sich "links von der SPÖ" verorten, sagt Holub. (Walter Müller, 8.5.2018)